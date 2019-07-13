行政院副院長陳其邁今（13）日晚間出席台灣南社19周年募款餐會後，媒體問及會加入罷韓行動嗎？陳其邁直說，現在勸他也勸不回來了，跟他講說「毋通（不要選總統）」也聽不下去，他心中自有盤算，想爬上權力的最高峰。

針對罷韓30活動，陳其邁直說，自己是一個高雄市民，而在中央工作，就是要跟地方通力合作，能夠讓家鄉高雄能夠更好，尤其高雄面臨經濟結構轉型，讓我們的產業，尤其是國際大廠來到高雄。

陳其邁說，現在政府在做的，不管是人工智慧、建構相關產業鏈等等，希望高雄能成為世界的高雄，能與這些國際先進的技術或者是大廠接軌，其實才是最重要，也希望說市長不僅要有心，而且也要努力。

陳其邁說，其實現在勸韓也勸不回來了，覺得是比較可惜，現在跟他講說「毋通」，他也聽不下這些話，他心中有他的盤算，「我想是征服宇宙」，但大概很多高雄人覺得很「嚥氣」。

至於廣德家事件，陳其邁回說，相信這都是社會不同意見的表達，包括先前國中、高中生在與韓照相的時候表達意見，希望說我的好朋友韓市長能夠聽得下去，有時候這個良藥苦口，而非執著或者是一定要爬上權力的最高峰，這是不是一個好的選擇，有時候很難說。

副總統陳建仁在活動中，也痛批去年高雄市長選戰中，有很多假消息、假新聞，以及特別媒體與中國裡應外合，宣傳聽起來很美，但實際上充滿欺騙的口號，不只陳其邁沒能當選市長，大家也對高雄市政發展非常失望，但現在同樣用民主做法，修正過去的錯誤，呼籲力挺蔡總統連任。

陳建仁提到，上次來高雄是去年高雄市長選舉，在旗山與陳其邁 手牽手，希望高雄鄉親父老給他機會奉獻家鄉，只可惜那時有很多假消息、假新聞，以及特別媒體與中國裡應外合宣傳聽起來很美，但實際上充滿欺騙的口號。

陳建仁暗批韓國瑜說，過去半年來，大家對高雄市政發展非常失望，很多人很怨嘆自己做了錯誤的判斷，但古時候人說「過去讓它過去」，未來還可以努力；民主制度好處，可以同樣用民主做法修正過去的錯誤，大家要繼續讓蔡總統連任、民進黨國會過半。

陳建仁說，此時蔡總統人在國外拚外交，希望大家為她加油，這3年來，台灣外交、國防進步非常多，這都是民進黨政府、立委認真打拚的成果，讓台灣在國際上被大家看見，成為真正民主、自由、人權、有法治的國家，也希望在這關鍵時刻，讓小英繼續連任，堅持改革理想，守護台灣的自由民主。

前總統陳水扁今晚也受邀成為座上賓，陳其邁致詞時特別提到，台灣主體性這條路，自從阿扁總統執政以來，就是一條不可能再走回頭路的正確道路，然而這段時間民主主權、自由遭受挑戰，但要告訴大家要相信年輕人，包括他自己曾在學運發聲，現在也有不少人參與反送中運動，也堅持台灣的主體意識。

陳其邁說，台灣南社是台灣民主聖地最堅強的堡壘，有南社精神，就有台灣精神，有南社在，就有台灣在；蔡英文總統去美國拚外交，西裝上繡上國旗，當今台灣處境困難，面對假新聞、中國武力威脅，但不管在經濟、民主制度，都能夠在東亞有非常堅強的力量，做一個台灣人非常的驕傲。

(中時 )