台灣國片將多一家生力軍！由威秀影城、秀泰影城、國賓影城與新光影城四家連鎖戲院將共同出資成立推手影業，並出資上億元資金，與文策院合作爭取國發基金投資，成立一家以國片開發、拍攝及發行的「伯樂影業公司」，預期能成為更多國片的伯樂，協助拍攝新作品，首部完成作品就是徐若瑄監製並主演的《孤味》。

《孤味》邀來女神徐若瑄、金馬獎影后謝盈萱、金鐘女配角孫可芳共同飆戲，並由資深女演員陳淑芳飾演3人母親，該片已進入後製期。伯樂影業預計於今年第4季正式開業，同時間也有多部電影正在開發與洽談，預計正式開業後，將於今年金馬獎期間舉辦電影發表會，公布未來的電影計畫。

該影業將整合影城通路、資金、行銷宣發及海內外發行的資源與經驗，預期每年拍攝5部作品，成本鎖定在3至6千萬台幣。期待與各家製作公司共同開發、製作多元的台灣商業電影，更希望能藉此再吸引更多投資人，帶入資金投資各個電影項目，活絡振興台灣電影市場。

(中時 )