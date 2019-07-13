愛妮雅化妝品集團長期支持創世基金會，今年得知基金會消防設備經費募款不順，特地於今（13）日下午2時，召集美容師和家中小孩，與維琳獅子會的獅姊，一起到新北市板橋區府中商圈「非常熱區」舉辦募發票活動，同時為暑假的親子同樂會宣傳，邀請爸媽空出假期，帶孩子同樂。

愛妮雅化妝品副總裁蕭碧月表示，愛妮雅對弱勢團體的關懷不遺餘力，認同創世服務理念，近年各地安養院大火頻傳造成許多傷亡，得知創世為給植物人更安全的家，全面將院房升級成為就地避難空間，率先拋磚引玉響應20萬元，更鼓勵同仁小額捐款，一點一滴為創世板橋院消防升級努力。

創世基金會板橋院表示，為募集消防安全升級經費，將於7月28日在板橋區公所6樓禮堂舉辦「童趣樂遊」親子同樂會，現場有泡泡哥哥、香香姐姐，還有精彩魔術表演等，報名前150位還可獲得小禮物，同樂券每張500元，亦可二次公益轉贈植物人家屬，報名專線（02）8966-4306。

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