台中購物節晚會活動登場，推出300架無人機動態展演熱鬧造勢，出現「我愛台中」圖樣，獲得現場熱烈掌聲。（陳淑芬攝）

台中購物節晚會活動登場，推出300架無人機動態展演熱鬧造勢。（陳淑芬攝）

台中購物節晚會活動登場，推出300架無人機動態展演熱鬧造勢，圖為最大獎項千萬豪宅圖樣。（陳淑芬攝）

「哇！哇！」台中購物節記者會晚會13日在草悟道舉行，現場無人機動態展讓擠滿會場的民眾驚艷不已，300架在夜空同時升起，以五彩炫麗的動態燈光展示購物女郎、豪宅等大獎購物節宣傳圖案。尤其，最後以「我愛台中」字樣作結束，全程5分鐘展演高潮迭起的驚艷圖樣，獲得全場熱烈掌聲。

「歡迎來台中！」盧秀燕帶著會場擠滿民眾一起興奮邀請各地民眾到台中市來過暑假，享受購物節，並祝福參與台中購物節的民眾中大獎。她並強調，晚會無人機展演是台中市有史以來最大的官方無人機表演。

活動最精彩的無人機表演在盧秀燕與現場貴賓啟動下，多達300架無人機機群瞬間轟然升空，在夜空中點點燈海一路展現五彩動態圖案，全程5分鐘展演高潮迭起。

3百架無人機在草地上分批升空，首先出現500元鈔票圖案、還有轎車、豪宅、福袋及幸運大轉盤，還有購物女郎揹著包包散步購物等購物節圖案畫面，讓現場民眾歡驚訝連連，最後，夜空中出現「我愛台中」字樣，獲得現場熱情的掌聲。

晚會還抽出早鳥註冊APP及早鳥消費禮等2個獎項共13位幸運得主，可獲得市價約30萬元的林酒店國王行宮總統套房住宿券、Switch遊戲機及霧峰區農會1年份友善米等大獎。

台中市府表示，台中購物節即日起至8月18日為期40天，民眾只要到台中消費累計滿500元，並上網登錄發票或掃描店家QR Code，就有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、總統套房、電動機車等多項大獎。

(中時 )