徐若瑄（左）配戴伯爵高級珠寶系列，鄭人碩身穿夏姿‧陳2019早秋西裝4萬5000元，Jimmy Choo皮鞋3萬9800元，伯爵手錶77萬。（陳俊吉攝）
徐若瑄（左）配戴伯爵高級珠寶系列，鄭人碩身穿夏姿‧陳2019早秋西裝4萬5000元，Jimmy Choo皮鞋3萬9800元，伯爵手錶77萬。（陳俊吉攝）
夏于喬（左）與宋芸樺穿出「金包銀」主題，宋芸樺佩戴De Beers鑽石珠寶。（陳俊吉攝）
夏于喬（左）與宋芸樺穿出「金包銀」主題，宋芸樺佩戴De Beers鑽石珠寶。（陳俊吉攝）
柯佳嬿大秀手上的寶格麗Serpenti蛇形環繞手表與戒指。（陳俊吉攝）
柯佳嬿大秀手上的寶格麗Serpenti蛇形環繞手表與戒指。（陳俊吉攝）
吳可熙（右）與李李仁搭擋頒獎。吳可熙身穿Gucci 2019春夏洋裝，搭配總價逾千萬台幣的De Beers鑽石珠寶現身頒獎典禮。（陳俊吉攝）
吳可熙（右）與李李仁搭擋頒獎。吳可熙身穿Gucci 2019春夏洋裝，搭配總價逾千萬台幣的De Beers鑽石珠寶現身頒獎典禮。（陳俊吉攝）
劉以豪身穿CELINE BY HEDI SLIMANE深邃藍色劍領式訂製西裝，搭配黑色CELINE DRUGSTORE拋光小牛皮皮鞋。（陳俊吉攝）
劉以豪身穿CELINE BY HEDI SLIMANE深邃藍色劍領式訂製西裝，搭配黑色CELINE DRUGSTORE拋光小牛皮皮鞋。（陳俊吉攝）
王可元身穿Gucci西裝，配戴PIAGET珠寶與手錶。（台北電影節提供）
王可元身穿Gucci西裝，配戴PIAGET珠寶與手錶。（台北電影節提供）
林依晨穿著C JEAN露背禮服，腳踩Jimmy Choo高跟鞋，造型知性優雅。（台北電影節提供）
林依晨穿著C JEAN露背禮服，腳踩Jimmy Choo高跟鞋，造型知性優雅。（台北電影節提供）

第21屆台北電影節頒獎典禮13日在中山堂登場，今年頒獎人星光熠熠，典禮前保密到家的神秘嘉賓，原來是久未在台公開露面的霍建華，他與邱澤、李屏賓一同踏上紅毯。被問此次擔任頒獎人感想，僅簡單說「很高興」便迅速離開。

去年北影影帝邱澤今年頒發百萬首獎，他穿著BOSS西裝搭配伯爵Altiplano系列雪花鑲嵌錶盤陀飛輪珠寶腕表營造帥氣。他一派輕鬆，去年是入圍者，今年是頒獎人心情輕鬆許多，「有種看好戲的感覺。」

影展大使林依晨一襲白色水墨石紋露背禮服，紮上乾淨俐落的低馬尾，知性優雅。頒發最佳新演員獎的她，認為初入行的演員起初會感到很辛苦，然而一旦培養起熱情，也會伴隨滿足與快樂，「很慶幸自己到現在都還有學習的快樂，表演領域是到老都學習不完。」

身兼入圍者與頒獎人的徐若瑄，以氣勢十足的DIVINA紅色披風式禮服亮相，又氣又好笑地透露這件「戴妃style」的禮服被兒子當作超人披風，拿玩具汽車在她的禮服上嚕來嚕去。她說中山堂正是她在《人面魚：紅衣小女孩外傳》中練琴練到著魔的地方，重回此地感到有種莫名巧合。

與徐若瑄一起頒發女配角的鄭人碩，不避諱地與因《寒單》結下情緣的女友小薰（黃瀞怡）同台。兩人西裝、禮服共走紅毯，頗有「拍婚紗照」的fu，鄭人碩開玩笑說是「預習一下」，隨即表示：「順其自然，要辦（婚禮）一定會讓大家吃飽喝足，但不可能這一兩年，我們都還要衝。」

《灼人秘密》女星夏于喬、宋芸樺沒說好但非常有默契地穿出「金包銀」主題，夏于喬挑了金色希臘式吊帶禮服， 宋芸樺則是以銀色亮片迷你連身裙展現個性青春。兩人頒發最佳動畫片時大玩身份互換，宋假扮夏跟台下開玩笑：「大家也知道我老公（林書宇） 是評審，其實他昨天晚上就告訴我得獎者了。」讓本尊嚇地連忙阻止：「我可不希望這是我們最後一次來到北影！」

陳庭妮與胡宇威頒發最佳攝影獎，她與《比悲傷更悲傷的故事》劇組一起現身，身穿Ralph Lauren白色長版西裝褲裝套裝，展現中性帥氣的一面。她表示與胡宇威蠻久沒合體，為了一起頒獎特地聯絡，「希望默契還在！」與張榕容一起頒發男主角獎的柯佳嬿，大秀手上的寶格麗Serpenti蛇形環繞手表與戒指，透露下半年會有電影與戲劇作品與大家見面。

(中時 )

#霍建華 #徐若瑄 #第21屆台北電影節