徐若瑄（左）配戴伯爵高級珠寶系列，鄭人碩身穿夏姿‧陳2019早秋西裝4萬5000元，Jimmy Choo皮鞋3萬9800元，伯爵手錶77萬。（陳俊吉攝）

夏于喬（左）與宋芸樺穿出「金包銀」主題，宋芸樺佩戴De Beers鑽石珠寶。（陳俊吉攝）

柯佳嬿大秀手上的寶格麗Serpenti蛇形環繞手表與戒指。（陳俊吉攝）

吳可熙（右）與李李仁搭擋頒獎。吳可熙身穿Gucci 2019春夏洋裝，搭配總價逾千萬台幣的De Beers鑽石珠寶現身頒獎典禮。（陳俊吉攝）

劉以豪身穿CELINE BY HEDI SLIMANE深邃藍色劍領式訂製西裝，搭配黑色CELINE DRUGSTORE拋光小牛皮皮鞋。（陳俊吉攝）

王可元身穿Gucci西裝，配戴PIAGET珠寶與手錶。（台北電影節提供）

林依晨穿著C JEAN露背禮服，腳踩Jimmy Choo高跟鞋，造型知性優雅。（台北電影節提供）

第21屆台北電影節頒獎典禮13日在中山堂登場，今年頒獎人星光熠熠，典禮前保密到家的神秘嘉賓，原來是久未在台公開露面的霍建華，他與邱澤、李屏賓一同踏上紅毯。被問此次擔任頒獎人感想，僅簡單說「很高興」便迅速離開。

去年北影影帝邱澤今年頒發百萬首獎，他穿著BOSS西裝搭配伯爵Altiplano系列雪花鑲嵌錶盤陀飛輪珠寶腕表營造帥氣。他一派輕鬆，去年是入圍者，今年是頒獎人心情輕鬆許多，「有種看好戲的感覺。」

影展大使林依晨一襲白色水墨石紋露背禮服，紮上乾淨俐落的低馬尾，知性優雅。頒發最佳新演員獎的她，認為初入行的演員起初會感到很辛苦，然而一旦培養起熱情，也會伴隨滿足與快樂，「很慶幸自己到現在都還有學習的快樂，表演領域是到老都學習不完。」

身兼入圍者與頒獎人的徐若瑄，以氣勢十足的DIVINA紅色披風式禮服亮相，又氣又好笑地透露這件「戴妃style」的禮服被兒子當作超人披風，拿玩具汽車在她的禮服上嚕來嚕去。她說中山堂正是她在《人面魚：紅衣小女孩外傳》中練琴練到著魔的地方，重回此地感到有種莫名巧合。

與徐若瑄一起頒發女配角的鄭人碩，不避諱地與因《寒單》結下情緣的女友小薰（黃瀞怡）同台。兩人西裝、禮服共走紅毯，頗有「拍婚紗照」的fu，鄭人碩開玩笑說是「預習一下」，隨即表示：「順其自然，要辦（婚禮）一定會讓大家吃飽喝足，但不可能這一兩年，我們都還要衝。」

《灼人秘密》女星夏于喬、宋芸樺沒說好但非常有默契地穿出「金包銀」主題，夏于喬挑了金色希臘式吊帶禮服， 宋芸樺則是以銀色亮片迷你連身裙展現個性青春。兩人頒發最佳動畫片時大玩身份互換，宋假扮夏跟台下開玩笑：「大家也知道我老公（林書宇） 是評審，其實他昨天晚上就告訴我得獎者了。」讓本尊嚇地連忙阻止：「我可不希望這是我們最後一次來到北影！」

陳庭妮與胡宇威頒發最佳攝影獎，她與《比悲傷更悲傷的故事》劇組一起現身，身穿Ralph Lauren白色長版西裝褲裝套裝，展現中性帥氣的一面。她表示與胡宇威蠻久沒合體，為了一起頒獎特地聯絡，「希望默契還在！」與張榕容一起頒發男主角獎的柯佳嬿，大秀手上的寶格麗Serpenti蛇形環繞手表與戒指，透露下半年會有電影與戲劇作品與大家見面。

(中時 )