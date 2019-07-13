與魏均珩攜手奪得混雙金牌後，我國射箭好手彭家楙晚間轉戰拿坡里世大運反曲弓個人賽，準決賽雖以2比6不敵世界第1的南韓好手姜彩瑛，但銅牌戰面對俄羅斯女將謬妮可娃（Valeria MYLNIKOVA），彭家楙在後兩局連飆5支10分箭，以6比2勝出，本屆世大運共斬獲1金1銅。

彭家楙4強先遭遇上屆世大運個人賽金牌姜彩瑛，對手準度的確驚人，4局比賽只有1支8分箭，卻飆出7支滿分箭（4局共12箭），彭家楙僅在第3局逮住姜彩瑛8分箭機會，以28比27扳回1城，第4局還出現失常的7分箭，無力回天。

所幸收拾情緒，彭家楙在銅牌戰立刻恢復水準，除了第2局出現7分箭，被謬妮可娃拿下，其餘3局總共射出6支10分箭，包括關鍵第3局以完美的30分拿下，第4局前兩箭也都是滿分，提前擊敗謬妮可娃，摘下銅牌。

彭家楙奪得銅牌後，今天已獲1金1銀的魏均珩稍後也將在男子個人賽4強登場，可惜他先以2比6不敵世界排名第2的南韓好手李宇錫，銅牌戰又以3比5輸給日本的石井悠太，未能添得個人本屆世大運第3面獎牌。中華隊本屆反曲弓賽共獲1金1銀1銅，加上前1天的複合弓決賽，射箭共計斬獲1金2銀2銅。

(中時電子報)