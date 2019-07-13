台中市長盧秀燕也出席募款餐會，用實際行動支持活動。（馮惠宜攝）

台中市沐風關懷協會13日起一連兩天在好運來洲際宴展中心，舉辦「用愛串起夢想」2019沐風感恩募款餐會，為弱勢家庭孩子們籌措免費課後輔導及照顧的經費；台中市長盧秀燕也出席募款餐會，用實際行動支持活動，並期藉此拋磚引玉，有更多民間資源與市府共同投入，協助更多需要幫助的家庭。

台中市社會局表示，弱勢家庭孩童因經濟環境或教育資源不足，比起一般家庭容易缺乏適切的教育及照顧，感謝台中市沐風關懷協會看見這些孩子與家庭的需要，號召許多夥伴一同投入弱勢孩童課後照顧的行列，讓這些蘊藏生命潛能的孩童，被發現、被培養、被磨亮，活出他們生命的潛能與價值。

而為加強關懷與照顧弱勢兒少，市府也全力推動弱勢家庭兒童課後照顧計畫，補助團體提供免費的課後照顧服務，除了課業指導，也提供生命品格教育等課程，希望藉此支持並補充弱勢家庭的教育功能，減輕弱勢家庭家長照顧及經濟負擔，讓他們能夠安心就業。

至今已有50多家團體開辦課後照顧班，遍及台中29個行政區，其中20家即由社會局公益彩券盈餘補助，補助金額約700萬元，約712位孩童受惠；目前仍有許多地區缺乏資源，盼有更多企業或民間團體挹注資源，共同協助更多需要幫助的家庭。

台中市沐風關懷協會自94年成立，為單親、隔代教養、新住民、低收入等弱勢家庭孩童，提供一個免費的課後安親環境，並透過老師與志工的陪伴與教學，再結合品格教育及多元社團參與，開發孩子的潛力，協會成立至今13年來，已於台中成立8所分校，服務超過上千位弱勢家庭孩童。

(中時 )