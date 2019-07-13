彰化體育館13日擠進滿場球迷，就為爭睹中華藍遭遇西亞宿敵伊朗的瓊斯盃大戰，雙方打到延長加賽，中華藍才靠陳盈駿最後20秒的大號三分球，驚險以91比88氣走伊朗，今年瓊斯盃第1勝終於到手，中華藍14日將跟加拿大交手。

中華藍排出陳盈駿、劉錚、周儀翔、陳冠全與胡瓏貿的全本土先發，這個調度也算詭異，畢竟佛羅維斯是從中華白借調過來的洋將，結果中華藍外籍教頭帕克竟然選擇不予登錄(聽說中華白也不要)，反而用全本土面對重新換血的伊朗。

一開賽中華藍就頻頻製造對方犯規，一舉獲得多達12次罰球機會罰進11分，順勢打出18比6不錯開局，不過伊朗也回以9比0小高潮，但靠劉錚接著連取7分，打完首節，中華藍取得28比15領先，光在首節，劉錚就進帳16分。

中華藍次節換成陳盈駿、李啟瑋兩人提供穩定火力，幫助球隊一度擴大領先到15分，陳盈駿更在上半場結束同時投進壓哨三分球，也讓中華藍取得48比36領先，不過中華藍另一主力周儀翔仍陷低潮，上半場投4中0，更吞3犯。

中華藍前鋒劉錚攻下全場最高27分。(瓊斯盃提供)

下半場才打45秒，伊朗教練就因抗議李啟瑋走步沒吹衝進場內，換回1次技術犯規，沒想到接下來裁判尺度完全偏向伊朗，中華藍接連被吹犯規，也讓陳冠全、李啟瑋、周柏臣等人4犯纏身，伊朗趁機打出14比3攻勢，一舉追成平手。

打到末節最後1分04秒，雙方打成75比75平手，此時劉錚挺身而出，最後44秒投進打破僵局三分外線，但伊朗馬上回以三分球再次追平，中華藍雖掌握最後一擊，可惜陳盈駿接到界外發球後，竟在罰球線附近滑倒，比賽進入延長。

周儀翔在延長賽最後1分20秒，把劉錚沒投進的球，直接在空中補進，幫助中華藍86比85領先，胡瓏貿接著快攻放進兩分，伊朗卻又用三分球追平，不過陳盈駿最後20秒投進大號三分球，伊朗最後一擊無功而返，中華藍驚險贏球。

劉錚攻下全場最高27分，外加6籃板、3助攻、8抄截，表現相當全面，中華藍贏球頭號功臣陳盈駿也拿20分、7籃板及3助攻，從下半場開始表現回神的周儀翔，最後貢獻14分、3籃板及3助攻，胡瓏貿12分、7籃板。

(中時電子報)