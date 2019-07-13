美眾院司委會24日舉行聽證 穆勒將出席作證 23:122019/07/13 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾議院司法委員會13日宣布，前特別檢察官穆勒將出席24日的聽證會，說明他主持的「通俄門」調查和美國總統川普被控妨礙司法情事。 根據法新社報導，眾院司法委員會原定17日舉行聽證會，但因為時間太趕，決定將日期延至24日，穆勒將出席作證。 眾院司委會主席納德勒（Jerry Nadler）指出，司委會正考慮針對川普提出彈劾條款，但尚未做出最終決定。 (中時 ) #前特別檢察官穆勒 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 先共創「不以對方為敵」氛圍 04:102019/07/09 論壇廣場 最佳助攻手 川普盯上越南 催化台商入柬 04:102019/07/09 財經要聞 火到爆！川普拒與英使達洛克打交道 07:322019/07/09 國際 美學者打臉川普 對陸加徵關稅每個人都受害 11:112019/07/09 兩岸 不甩女王款待！川普要對英證明他才是老大 05:012019/07/10 國際 日、韓對立衝擊美日韓同盟 04:102019/07/10 論壇廣場 挑起貿易戰頻吃癟 美媒曝川普陷2難困境 16:162019/07/10 財經 川普威脅炒魷魚沒在怕 Fed主席一句話霸氣反嗆 10:102019/07/11 國際 2對28！川普爆與色魔富豪廝混封面女 10:372019/07/11 國際 美經濟大師來台 被這現象驚呆了 00:012019/07/13 財經 國際熱門新聞 偷聽？Google承認暗錄語音助理對話 目的曝光 - 國際 全球最貴建築曝光！蘋果新總部值1294億元 - 國際 被狂問小英畢業證書下落 苦主母校說話了 - 國際 永遠的老二！哈利這事讓黛妃好擔心 - 國際 神秘天書伏尼契手稿有解？ AI解出第1句 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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