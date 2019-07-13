美國聯邦眾議院司法委員會13日宣布，前特別檢察官穆勒將出席24日的聽證會，說明他主持的「通俄門」調查和美國總統川普被控妨礙司法情事。

根據法新社報導，眾院司法委員會原定17日舉行聽證會，但因為時間太趕，決定將日期延至24日，穆勒將出席作證。

眾院司委會主席納德勒（Jerry Nadler）指出，司委會正考慮針對川普提出彈劾條款，但尚未做出最終決定。

(中時 )