蔡英文總統在紐約中央公園與台灣留學生散步並接受媒體聯訪。(崔慈悌攝)

針對中華民國駐斐濟商務辦事處在大陸施壓之下將改名， 蔡英文總統表示，這件事情外交部都有掌握，也都有跟她報告，中國的打壓也從沒減少過。

至於太陽花學運領袖林飛帆將擔任民進黨副秘書長， 傳出人事定案前有跟蔡英文總統談過， 蔡英文微笑點頭承認，並說「聊很多」。她非常期待民進黨越包容越好，在每個世代能有很多人才，多跟社會持續接軌。

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