駐斐濟辦事處更名 蔡英文：中國打壓没减少過 21:442019/07/13 工商 崔慈悌 、紐約隨團 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統在紐約中央公園與台灣留學生散步並接受媒體聯訪。(崔慈悌攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統在紐約中央公園與台灣留學生散步並接受媒體聯訪。(崔慈悌攝) 針對中華民國駐斐濟商務辦事處在大陸施壓之下將改名， 蔡英文總統表示，這件事情外交部都有掌握，也都有跟她報告，中國的打壓也從沒減少過。 至於太陽花學運領袖林飛帆將擔任民進黨副秘書長， 傳出人事定案前有跟蔡英文總統談過， 蔡英文微笑點頭承認，並說「聊很多」。她非常期待民進黨越包容越好，在每個世代能有很多人才，多跟社會持續接軌。 (工商 ) #蔡英文 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 選後沒收小英法西斯法案 04:102019/07/09 時論廣場 蔡英文以「台灣總統」簽祝賀文 藍委批有失國格 12:112019/07/09 政治 被網友洗版 洪孟楷續轟蔡英文台獨 15:172019/07/09 政治 最新民調：藍白綠三腳督 藍營派韓或郭都贏 21:362019/07/09 政治 台灣政情選哪國總統－我是中華民國總統 韓籲蔡說出來 04:092019/07/10 話題觀察 蔡英文過境外交 凱子加棋子 04:102019/07/11 時論廣場 小英過境紐約 惡化中美關係 04:092019/07/13 話題觀察 諷刺的「自由民主永續之旅」 04:102019/07/13 時論廣場 蔡英文赴哥倫比亞大學 陳抗民眾高喊下台 05:362019/07/13 政治 政治熱門新聞 酸林飛帆反被嗆怎不退黨 林濁水罕見強力反擊 - 政治 林飛帆將接民進黨副秘 彭文正批良知這麼廉價？ - 政治 南漂20年 她被大雨後的高雄嚇到！ - 政治 郭台銘打哀兵牌 港媒： 兩個用意 - 政治 台籍12分析師在陸接受調查 楊世光批黃國昌應負責 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。