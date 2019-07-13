第21屆台北電影節最佳女配角由《老大人》黃嘉千奪得，她聽到得獎的是自己，還在座位上就眼眶泛淚，一上台不可置信地說：「感謝主，我不知道這樣的榮譽會落在我身上。」並放閃感謝老公夏克立，「他是我最忠實的觀眾，為了我甚至想要編寫劇本讓我演女主角。」

黃嘉千感謝老公一路上一直陪伴與支持她，「我說我不會演戲他都會跟我說『沒有妳演得最好』。」她也感謝李國修老師，「雖然他離開我們很久，但我所有的表演養分都是從他來的。」她到後台時無懼腳踩高跟鞋堅持要拿著獎座「超級馬力」跳，被問如何慶祝，想到老公現在正與小孩在加拿大度假，家裡沒人，「我現在假單身，就自己回家尖叫。」

評審認為黃嘉千以內斂表演傳神、到位地詮釋角色身份，與對手演員之間的神韻、呼吸交流精準成立，在細節之間積累幽微變化，極具說服力。

黃嘉千（左）在《老大人》與小戽斗的互動細膩展現父女情深。（資料照片）

(中時 )