台中市府優化投資環境、積極招商引資，日商三井不動產不僅在台中港打造購物中心，更加碼投資東區台糖湖濱生態園區。（盧金足翻攝）

台中鐵路高架捷運化，台中進入新的鐵道時代，「台中大車站」計畫更帶來新一波的發展動能。（圖／台中市府提供）

台中市東區成為房市新熱區，豐邑機構「浩瀚MVP」熱銷，13日舉行開工典禮。（盧金足攝）

台中市東區受惠大車站計畫，加上日商三井不動產擴大投資台糖湖濱生態園區，打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，帶動新一波經濟契機，豐邑機構新建案「浩瀚MVP」位於東區精華商圈，銷售量近九成，13日舉行開工典禮，看好東區發展潛力與購屋需求，豐邑機構已另在東區東光園道旁規畫新案，房市買氣暢旺。

豐邑機構在東區推出的新建案「浩瀚MVP」，今天由董事長劉樹居、總經理邱崇喆、建築師等人主持熱鬧開工，很多已購客戶喜氣洋洋的出席動土儀式，也有追隨豐邑機構多個建案的「鐵粉」，期盼工程完工趕快入新厝。

東區在鐵路高架化，交通動線打開後，成為台中市新亮點，尤以台中火車站後方的湖濱生態園區，是台糖台中最大土地開發案，可招商土地計有7.7公頃，未來商場開發「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，成為三井落腳台中第二個營業據點，預計明年動工，2023年完工，與台中產業故事館將成為東區新景觀，帶動人潮活絡東區商業機能。

邱崇喆表示，「浩瀚MVP」基地位於東區精武商圈核心，南面7000多坪東英棒球場，基地前臨精武東路後接九期重畫區東英十七街，面積達1443坪，三面臨路四面退縮，基地旁有免費公有停車場，方便親友來訪停車，社區入口退縮200多坪規畫大樹花園前院，將成為城市綠美化的友善空間。

東區近年來重大建設啟動，商場百貨進駐，很多建商到東區插旗推案，豐邑機構規畫「浩瀚MVP」基地方正，地段好、生活機能佳，綠地空間大，串聯74號道與捷運精武站，也鄰近一中商圈及捷運綠線G4站。

樓高廿四層樓的「浩瀚MVP」將成為東區最高地標，特別請出四大名師聯手規畫，全案建築由台北十大建築師王銘鴻操刀，燈光大師姚仁恭打造最美都會夜景，建案公設委任豪宅名師程紹正韜全案統籌，植入豪宅挑高空間的大器氛圍，結構工程力邀天翔結構陳至忠，打造高抗震結構。

公共設施為購屋選擇重要條件，「浩瀚MVP」主打豪宅會館級的公設，大尺度重訓健身房、25米陽光度假泳池、室內高爾夫會館、社區電影院、KTV、媽媽廚藝教室、社區圖書館、交誼廳、WATERBAR及200坪大樹前院，住戶有如住在花園裡，豐富多元的公設享受， 回家像度假。

「擇好地，蓋好房」，豐邑機構用心經營社區，透過成立「豐生活」，將多樣性藝文活動融入社區經營，規畫咖啡、品酒、美術、美食等一系列社區活動，還請來五星級主廚名菜教學、親子烘焙營、花藝設計、豐藝館畫展等活動聯繫居民情感。

「豐生活」的社區精采活動，也輔導豐邑機構的社區拿下多次台中市優良公寓大廈評選獎項，匯聚社區住戶共好的生活型態。

(中時 )