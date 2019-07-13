第21屆台北電影節影帝由71歲的小戽斗，在《老大人》裡傳神演出長輩晚年的最後一段生命歷程，奪下影帝。中聽的他一上台馬上變得耳聰目明，劈頭就問主持人黃子佼「何時要娶某」？黃子佼反問包多少？他迅速回答：「絕對比澎恰恰多！」

雖然他說：「誰規定得獎的人要在台上碎碎念？」但小戽斗還是把握機會細數過往恩怨，先是感謝蔡明亮導演：「我多欣賞你，20多年前我毛遂自薦要拍你的戲，結果你沒有找我。」接著對蔡導永遠的男主角李康生撂狠話：「你給我小心一點，你們兩個都自己合作，我很好用！」還要現場現不准把麥克風關掉，「我18歲拍台語片到現在，小戽斗不是小漏斗，也不是小便斗，麻煩大家跟我喊三遍『小戽斗不是小便斗』！」直率言論成為典禮高潮。

他也感性地說，他多年前曾在平溪拍電視劇，入圍金鐘但沒拿獎，當《老大人》再度找上他也在平溪拍攝，讓他直覺「機會又來了」，是老天爺再給他的一次機會，「特別用心拍得與過去不同，總算給自己一個交待。」評審認為小戽斗演出長輩晚年的最後一段生命歷程，不僅節奏精準，甚至不動聲色，化有形於無形之間，能收能放、近乎完美。影帝之譽毫無懸念。

(中時 )