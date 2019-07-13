新黨今（13）日晚間發布新聞稿表示，據媒體稍早報導，時代力量發言人李兆立稱，關於上海仟和億公司旗下台籍分析師涉及金融詐欺事件，「既然新黨一向推崇中國法治，楊世光應赴中接受調查」，暗示新黨總統參選人楊世光也有涉案，從而引導大眾以為楊世光是為了逃避調查返台，新黨對此嚴正駁斥，並正告時代力量，收回誤導視聽的假訊息。

新黨總統參選人楊世光是在今（13）日下午接受媒體訪問時指出，針對上海仟和億公司遭調查事件，據悉與大陸對分析師從事教育類事業的資格認定有關，而根本原因正是兩岸服貿被推翻，台灣金融業人員證照資格未能與大陸相通，當初領導反服貿運動的黃國昌應該負責。

新黨新聞稿強調，黃國昌委員及時代力量，未能檢討楊世光點出的問題，反而混淆視聽，暗示楊世光也有涉案，居心可議，因爲「楊世光既無涉案，何來赴大陸接受調查之說？」

新黨聲明稿表示，針對有報導說楊世光曾於7月10日飛往上海「救人」，實情是楊世光為籌備在台的競選活動，頻繁回上海原住處取回西裝等生活物品，與所謂「救人」無關。倒過來說，如楊世光有涉嫌違法，返回上海時當地相關調查已經展開，他豈非自投羅網？又如何能順利返台，今日上午還在台北參加新黨內部會議？

新黨聲明稿稱，楊世光早於7月2日在台開記者會宣布參選總統，因此所謂其返台競選，所以才「逃過一劫」的說法亦不成立。另有人誤將楊世光當成上海仟和億公司的合夥人或管理層，也不是事實，楊世光擔任的只是仟和億旗下欄目「金錢爆」的主持人，在大陸屬於向網友傳遞知識的服務，與台籍分析師所屬的金融教育業也不一樣。

(中時 )