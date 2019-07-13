哈麗普拿下賽末點，擊敗小威廉絲封后。（嵌入自溫網官方臉書）

作為首位打入溫布頓決賽的羅馬尼亞女將，哈麗普（Simona Halep）今天完全拋開過去對戰小威廉絲（Serena Williams）僅獲1勝的低迷，只花55分鐘就以兩個以6比2粉碎小威拿下生涯第24個大滿貫女單冠軍的美夢，贏得溫網后冠。

當賽末點讓小威回擊掛網，哈麗普雙膝跪地，露出不可思議的表情。這是她生涯第2座大滿貫女單冠軍，驚訝的是對任何人而言都是可怕障礙的小威，今天竟然被她打得毫無招架之力。

哈麗普拿下賽末點時，跪地露出不可思議的表情。（路透）

「我很緊張，」哈麗普賽後在場邊受訪時表示，「賽前我的胃覺得不太舒服，但我知道這不是激動的時候，我要上場並且全力以赴。這是非常特別的一刻，我將永誌不忘。」

哈麗普一開賽就連破小威兩個發球局，迅速取得4比0領先，最後以一記內角發球直接得分拿下首盤，只花了26分鐘而已。

次盤小威努力振作，前4局雙方互保發球局，第5局哈麗普逼出兩個破發點，她今天的不懈跑動也造成小威頻頻失誤，一次奮力救球讓小威在網前抽球過長出界，於第2盤率先破發，第7局丟士後又打出漂亮的直線穿越球，連拿4局收下溫網冠軍。

小威廉絲落敗後展現風度，始終保持笑容。（路透）

哈麗普從去年法網奪冠以來，首次打入大滿貫決賽，表現接近完美，全場僅出現3次非受迫性失誤，打出13記致勝球，5次破發機會有4次得手，自己的發球局則只給小威1個破發點。小威去年美網決賽輸給大坂直美後，曾因情緒失控讓比賽走調，今天倒是輸得心服口服，賽後也都保持笑容，並稱讚哈麗普表現精采。

哈麗普將有235萬英鎊獎金落袋，她打完今年法網時，世界排名跌到第8位，如今有溫網冠軍加持，下周最新世界排名將升到第4位。

英國凱特王妃（左）也到溫網女單決賽現場觀戰。（美聯社）

(中時電子報)