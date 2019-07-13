解僱郭芷嫣是否屬不當勞動行為？空服員工會日前表示將請勞動部認定，但勞權律師蔡瑞麟說，工運都是被這些只會溺愛、不懂得預告風險的勞動法「學者所害。他解釋，長榮用以解僱的依據都是合法取得，這些截圖是不是資方間諜所為，就要拿出證據，再者，若要援引工會法第35條，除非認定郭芷嫣要給某特定機長加料的行為，是該工會的方針，否則解僱不會構成不當勞動行為。

蔡瑞麟稍早在臉書貼文，左打臉勞動法學者，右批工會律師。關於工會律師早先質疑郭芷嫣對話截圖來自於資方間諜的說法，他認為長榮用以解僱的依據來自三個地方，任何一個來源都是合法取得的。至於這些截圖是不是資方間諜所為，就要拿出證據而不是只憑推測，這是基本的舉證法則。

其次，郭芷嫣打法律戰，將被作為攻防的工會法第35條，是以「工會活動」為前提。蔡瑞麟指出，不當勞裁會已經很寬鬆地認為，只要會員的行為或言論，符合工會的方針就有可能解釋為工會活動。他質疑，「難道郭芷嫣要給某特定機長加料的行為，是該工會的方針嗎？」除非該工會認了！否則，解僱不會構成不當勞動行為。

至於某律師說長榮的行為違反「最後手段性」？蔡瑞麟表示，勞基法第12條的適用，最高法院從來沒有承認所謂的「最後手段性」。即使是勞動法學者或德國學說，也只曾說過「重大」的定義、或「權利濫用」或「誠信原則」而已。

蔡瑞麟最後結語說，亳無隱瞞地，依學術良心，說出各種可能的風險，才能叫勞動法學者，才能稱自己叫勞權律師！！

(中時電子報)