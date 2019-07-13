國民黨總統初選民調14日就要結束，韓、郭競爭激烈，名嘴邱明玉預估韓郭差距約9%到10%，國民黨北市議員李明賢卻預測差距6%到8%。

邱明玉指出，她有問了一下柯陣營和郭陣營，兩陣營內部的預估大概是9%到10%，他們有一種說法，指民進黨會認為韓國瑜較好打，所以兩陣營分析韓郭差距會拉大。

李明賢則預估韓郭差距6%到8%，他說這是比較合理的估算，10%較不合理，因為初選前各家的民調差距大概都3%，甚至最多到5%，即使扣掉其他灌票干擾因素，像韓粉在家堅定的支持投票，藍軍的老朋友就跟他說這個禮拜不要約，因為要在家等民調電話，韓粉動員力很強，那些都有幫助。所以他再加3%到5%，韓郭差距6%到8%。

資深媒體人王瑞德則估10%，表示他被「託夢」前3天民調韓一面倒，前3天已經是這樣了，後4天還有挽回的機會嗎？他本以為第1名和第2名的差距可能在3%以內。

民進黨副秘書長徐佳青在政論節目《54新觀點》預測大於等於10%%，因她原本認為韓會贏15%，未料郭講到「大哥拜託你」，表示郭急了，敗相已露，他所指控的假韓粉可能就不再灌了，所以會從15%回到10%左右。資深媒體人黃創夏估大於10%，因為韓粉會繼續守下去，也會守滿7天。媒體人鍾年晃預估大於等於10% ，因周六日有信仰有熱情的人，才會在家等電話，應該絕大多數是韓粉，加加減減就是10%。

(中時電子報)