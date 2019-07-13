總統與留美青年健走，分享對台灣未來期待。(崔慈悌攝)

蔡英文總統「自由民主永續之旅」過境美國紐約，當地時間7月13日上午（台北時間13日晚間）與留美青年於中央公園健走。 總統府表示，總統參與這個活動主要是希望鼓勵台美青年能藉由參與各領域的活動，發揮自己的專業，為自己也為台灣建立更多好的國際連結。

活動中，蔡英文受到台美青年的熱烈歡迎，互動氣氛相當熱絡愉快，蔡也親切的和青年合影並在他們的T-shirt 及照片上簽名留念。

總統府表示，紐約係世界重要商業、金融、文化及藝術中心，吸引眾多台美青年定居、求學及工作。總統於健走時，悉心瞭解台美青年在紐約的工作及生活情形，並分享她此行收穫及對台灣未來的期待。

蔡英文參與這個活動主要是希望鼓勵台美青年能藉由參與各領域的活動，發揮自己的專業，為自己也為台灣建立更多好的國際連結。

隨後，蔡英文在「美國在台協會」（AIT）主席莫健的陪同下，自62號碼頭登船遊覽哈德遜河，遠眺哈德遜河岸公園、世貿中心一號大樓、華爾街金融區、艾利斯島、總督島及象徵自由民主的自由女神像。

蔡英文今天中午結束在美國紐約過境行程後，將前往我友邦海地共和國。

(工商 )