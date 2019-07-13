第21屆台北電影獎最佳女主角獎史上第一次開出雙黃蛋，由26歲李亦捷、82歲的劉引商同時拿下，當中李亦捷一上台就哭花了眼，她說：「謝謝評審、謝謝台北電影節，演出《野雀之詩》前很久沒有試上角色，謝謝施立導演看到我。」最後也感謝攝影男友的陪伴。

李亦捷8年前拿下北影新人獎，她當時不知道這獎代表著什麼，後來一直沒有作品被看到，期間她打3份工，一份是在高級健身房當工作人員，因為是高檔健身房，室內不能穿髒鞋進去，有時候她還要蹲下來幫忙擦鞋底，她回憶說：「正當我在迷惘要不要繼續演戲的時候，竟看到自己作為演員開心的畫面。」

以《帶媽媽出去玩》封后的劉引商，則帶著片中的幸運狗娃娃上台，她說：「我要感謝我的爸爸，他上個月105歲仙逝，謝謝你在我18歲帶我去考板橋藝專，我媽一直不肯讓劉家出戲子。」一番感動的致詞讓所有入圍的準影后都哭紅了眼。

同時劉引商也呼籲社會要多關注老人癡呆的問題，「我希望我的這個日子晚一點來，謝謝女兒、孫女對老娘的鼓勵。」她自己會想怎麼樣才不會得老人癡呆，因為自己很愛唱歌，就用歌唱避免老人病。

(中時 )