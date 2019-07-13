台南市富樂夢教育基金會「夢想起飛」專案每年幫助800位國小學童免費英語課輔，今年總部與台南市北區、安南區，高雄市湖內區各區分校共77位小朋友畢業，13日上午於富樂夢觀光工廠舉辦結業式，家長和學生近130人出席，人數達歷年新高，50對家長和畢業生攜手步上富樂夢大道，祝福孩子們鵬程萬里。

富樂夢教育基金會董事長沈坤照今年84歲，小時受日本教育，出國做生意因不懂英文吃了很多虧，他有感於英文是目前國際溝通主流，為提升台灣下一代競爭力，發願推動雙語教育。

基金會和近50所國小合作提供弱勢家庭子女免費英語課輔資源，8年多來已幫助5000位孩童免費學習英文，不因經濟或家庭因素而輸在英語學習的起跑點。為支持2030台灣邁向雙語國家政策，今年學園還擴大開辦4-6歲親子英語，讓孩子提早接觸英文，從遊戲中培養對英文的興趣，歡迎有興趣的親子報名參加。

結業式中學，每位同學皆以英語發表感言，謝謝創辦人沈爺爺、沈奶奶和學園老師們愛心陪伴，目前就讀聖功中學高中部校友黃芝柔Zoe也以英文致詞，她自富樂夢學園開辦以來即參加免費英語課輔，直到國中畢業，7年不間斷學習，富樂夢宛如當成另一個家，她感謝學園提供豐富資源，父母無需煩惱英語補習費也能讓孩子受到好的教育，也讓她能以英語連結世界，提高國際觀。

今年畢業生中共有成功國小劉子琦、西門國小鄭旭恆、忠義國小林依璇3位獲得優秀獎，除了個人表現卓越，也帶動團體學習精神，由沈爺爺、沈奶奶、學園長唐雅慧與湖內區文賢國小校長梁正宏和大湖國小洪志超教務主任共同頒發。

畢業生家長賴俊達、吳沛聰感謝沈爺爺致力推廣英語教育，讓孩子能在活潑氣氛學習英語，短時間即感受到孩子的改變，敢說肯問，單字量也提升許多。尤其學園重視守時、紀律、禮貌，對品格教育很有幫助。

(中時 )