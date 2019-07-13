第21屆台北電影獎評審團主席李烈和去年影帝邱澤今共同頒百萬首獎，她透露昨日的評審會議非常冗長，「整整開了12小時，從早上10點到晚上10點。」邱澤笑問是否有吵架，李烈坦言：「一定吵架，就是每個獎項都吵架才會開這麼久。」

李烈在頒獎典禮後接受訪問，透露首度開出雙黃蛋的女主角獎項評審過程，一度僵持不下，「13個評審結果只差一票。」直到有評審提出來希望並列，「但因為是大事，所以把其他獎項都討論完再回來，13全部通過並列才能討論這個提議。」其他入圍者中，徐若瑄也有被討論到，評審認為是沒有見過的表演，可惜仍飲恨。

其中入圍大贏家《寒單》最後卻空手而歸，李烈表示：「《寒單》真的很可惜，每一個獎項都被拿出來討論，都以非常些微小的票數落敗。」男主角鄭人碩在第一輪有被討論，「第二輪投票時小戽斗一面倒的情形。」另外百萬首獎在紀錄片《你的臉》和短片《去年火車經過的時候》之中激烈競爭，但後來評審認為後者最具有北影創新並鼓勵未來性的精神。

丁寧和黃嘉千的女配角獎也爭執很久，尤其丁寧去年在金馬擊敗黃嘉千，李烈表示：「她以減法演技獲勝，角色從最前面開始演出方式，一路收一路收，最後表演能量內斂到極致。」不過她也讚丁寧：「去年金馬獎不是白拿的，演大姐頭的氣勢是非常吸睛的，但這還是關係到評審的喜好，投票必須過半，輸的有點可惜。」

(中時 )