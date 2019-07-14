張榕容在片中飾演「廢柴特工」。（澤東提供）

張榕容首次挑戰動作喜劇片《素人特工》，顛覆形象讓人驚嘆，她在片中飾演極具個性的「廢柴特工」淼焱，是擁有多重性格、集「水火」於一身的熱血刑警，不僅為角色挑戰藍色酷帥短髮，身手動作戲更是盡顯英氣颯爽。為了追求不拖泥帶水的武打效果，她也下足功夫鍛鍊體能、刻苦練習，「每天都會打到筋疲力盡，身上淤青也是常事。」

一場在布達佩斯街頭無防護措施的飆車追逐戲份，張榕容表示過程十分驚險，因路段全是大大小小的碎石，為確保坐在副駕的王大陸不受傷，自己必須提前練習，確認所有路段都沒有問題，才能請對方一起拍攝，難道不害怕嗎？「當時其實沒有想那麼多，就一直給自己打氣，告訴自己可以做到。不管怎樣一定要拍好。」

對於演出新角色，張榕容表示：「我和淼焱有一個相似的地方就是愛冒險。我願意嘗試很多新鮮的東西，尤其是作為演員，在演戲這件事情上，我不想給自己有很多的限制。很多觀眾可能對於我的印象是楊貴妃的美，但我想讓大家看到我作為演員以及我內心更多的東西，而不僅僅停留在美上。」

張榕容還有多部作品已拍攝完成，包括與朱亞文合作喜劇愛情電影《熊仁鎮》，與李治廷演出同樣是愛情喜劇題材的《合法伴侶》，和新生代演員許凱則有《從前有座劍靈山》，以及與楊祐寧聯手剛剛殺青的《代號193》。《素人特工》有望於今年在台上映。

(中時 )