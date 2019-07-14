天蠍座可說是公認的「重欲」星座，但是海外約會App《JustDating》針對星座進行的約砲調查竟然發現，最會約砲星座，不論男女，天蠍座竟然都只排第3名！

在性愛項目上竟然有星座可以超越天蠍，真的頗讓人意外。在這份排行榜中，男生第一名竟然是雙魚座！調查發現，天生浪漫的雙魚男，只要用柔情浪漫的言語，信手拈來都是一首情詩，三兩下就輕易讓女生點頭答應，約炮成功率是12星座之冠！雙魚男生們甚至表示，慾望高漲當下，是「兄弟」也照吃。

約炮成功率第2高的是金牛男！這也有些出人意料，一般來說，金牛座給人印象是木訥沉穩甚至無聊，不過金牛的大絕招是「吃」，他們不但自己是吃貨，帶女生嚐美食甚至親自下廚都難不倒，當然，最終目的就是把女生給「吃」了。

「淪落」第3名的天蠍男，喜歡藉著邀約出遊來場戶外踏青之旅，但旅程的壓軸節目就是「啪啪啪大戰」。

女生的部分，第一名是射手座，這點就不讓人意外，射手女奔放外向、不拘小節，是標準享樂主義，床伴當然也不能少！只要一點引人遐想的言語暗示或視覺刺激，射手座立刻會將衝動化為行動。

女生第二名是摩羯座，精力過人需求旺盛，想吃就吃，速戰速決不拖泥帶水。

《JustDating》在調查中也發現，女生以水瓶座佔大多數都希望是「開放式關係」，高達70%的女生都希望維持原本的自由自在；男生則是以處女座最多，對於彼此只要還存有一點疑慮時，處女男選擇輕鬆的開放式關係。

(中時電子報)