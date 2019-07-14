既然聯盟與Nike都不願意「小皇帝」詹姆斯讓出23號湖人球衣，這下子「一眉哥」安東尼戴維斯只好放棄自己從加入NBA就開始穿的23號，趕在14日湖人官方加盟記者會之前，一眉哥13日直接在IG宣布，他將改穿3號球衣！

安東尼戴維斯也在IG放上穿上3號湖人球衣照片，更清楚說明自己選擇3號的理由，「選擇我小學時期的球衣背號！＃3」原本詹姆斯打算把湖人23號讓給一眉哥，詹皇自己改穿熱火時期穿過的6號，沒想到卻遭聯盟與Nike否決。

看到安東尼戴維斯高調宣布自己改穿湖人3號球衣，也穿3號的熱火退役球星「閃電俠」韋德隨即回覆，「現在全新的3號球員出爐了！」希望一眉哥能在湖人穿上3號球衣打出優異成績，也算送給自己好友詹姆斯另類的祝福與期許。

曾在效力湖人時期穿過3號球衣的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，也在安東尼戴維斯這則IG發文回覆，「該死的，你偷走我效力湖人時的球衣，哈哈！」安東尼戴維斯馬上幽默回應，「兄弟，我的錯！我會幫你延續3號球衣的傳統。」

(中時電子報)