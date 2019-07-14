正值香港反《逃犯條例》抗爭運動正在持續之際，香港最大的上市傳媒公司壹傳媒黎智英日前訪華府，拜見美國副總統彭斯與國務卿蓬佩奧，以尋求華盛頓對香港的支持。他表示，香港人需要知道，尤其是年輕人，美國是支持他們的抗爭的，並舉例如果美國議員現身香港，對香港人表達支持，這會給港人帶來巨大的鼓舞和信心。

據《美國之音》12日報導，這位沒有任何公職的香港商人，目前正在華盛頓進行為期一周訪問，並罕見的受到華府高規格的接待，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、重量級的共和黨參議員以及國家安全顧問波頓（John Bolton）等先後與他進行了會晤。

報導指出，黎智英在與彭斯和蓬佩奧會晤時敦促他們發表支持香港的言論，尤其是香港的年輕人。他說，香港人需要知道，美國是支援他們的抗爭的。至於美國高級官員在會見他時是否承諾支持香港，黎智英沒有對此做出具體說明，而是說，美國官員理解，香港正在為美國而戰。

除了對香港提供道義上的支持以外，黎智英同時呼籲讓香港成為一流的城市，減少對中國大陸的經濟依賴，「外部世界的支援將為我們提供堅持抗爭的道義和物質手段，比如讓香港再次成為一個自由港，在貿易和金融方面給予香港更多的優惠」。

不過，目前不清楚川普政府究竟會有什麼措施來支持香港，甚至有報導指出在G20上為了能重啟貿易談判，美方有意願減輕在香港爭議上對北京的批評立場。黎智英說，有關美國現在不應在香港問題上惹惱北京而應在與中國大陸達成貿易協定後才採取行動的看法「是完全錯誤和愚蠢的」。

(中時電子報)