河南鄭州一名25歲女主播與一名出手闊綽，經常打賞自己的男粉絲閃戀，不過後來女主播辛苦存下的人民幣12萬餘元存款(折合台幣約55萬)分多次被認識不到兩個月的男友盜用，男友還用真鈔混冥紙冒充現金還她，讓她相當傻眼。

女主播今年25歲，在某直播平臺做主播，兩個月前與自稱剛從國外回來，父母是做水泥建材生意的男粉絲迅速發展成為戀人。但女主播發現，男友沉迷於線上賭博，屢次勸說也未能讓他戒掉賭癮。

警方調查發現，其男友在輸光自己全部積蓄後，竟惦記上了女友的錢。

他偷偷記住女友的手機密碼和支付密碼，趁她晚上熟睡之時，偷偷轉了3萬多塊到自己身上。

被女友發現後，他謊稱是借給了朋友，並承諾歸還。但接下來的一個月，男友非但沒有還錢，且先後偷刷女友的卡片高達8萬餘元。女主播直到6月急需用錢時，才發現自己戶頭僅剩20元。

為了安撫女友，男友聲稱自己會儘快還錢。不過他卻把錢全部用於線上賭博且全輸光。他突發奇想買了許多冥紙，在最上面放上幾張真錢，然後用黑塑膠袋、膠帶紙緊緊裹住，偽裝成10萬元人民幣，並趁天黑還給了女友。

(中時電子報)