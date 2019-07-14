村長直播影片:再蹭一次館長

20190707中天新聞 「村長槓館長」 詹江村批館長用口水、鍵盤愛台灣

桃園市議員「村長」詹江村因為在網路上直播力戰館長陳之漢，成為新一代網紅，人氣狂升，但他與館長也因此不打不相識，館長在為直播抹黑事件登門道歉後，兩人結為好友。而詹江村昨晚更開直播表示要再來「蹭」一下館長熱度，除了透露自己對館長的驚人影響，也揭密後面利用館長的有心人是誰。

詹江村這次不戰館長，反而在直播中直言要「再蹭」館長一下，先舉例一篇「館長喊兩岸一家親 要練喩軒快來泡茶聊」報導，稱館長之前可是會罵藝人賺紅錢，現在不僅會說兩岸一家親，也要跟練喩軒當朋友，他自豪：「你說我對館長有沒有影響？館長現在也是跟我交朋友啦，所以你說我對館長有沒有影響？影響很大！」

接著詹江村又播出一段館長近日直播影片，欣慰稱館長從剛剛到現在都沒講半句髒話或三字經，「你說我有沒有感化他、有沒有改變他？」同時更揭開到底是哪位有心人士在利用館長？

館長在影片中這麼說著：「辦完623陳之漢就已經不辦了，你如果腦殘我再跟你講一次，在623之後呢，包含著基進黨、包含著民進黨、包含著綠黨，全部都是綠的啦。」

詹江村認為館長辦623活動的用意只是想證明實力，測試自己對於網友凝聚力，但他接著就大罵有心人之一的綠黨是垃圾，因為他認為綠黨天天罵時代力量，結果時代力量跟館長辦了一場成功活動，綠黨就跑去蹭館長熱度，此舉超丟臉！

同時詹江村也大讚館長是成功的生意人，要大家別小看成功生意人，直言生意人會成功就是要懂得反省，館長也很聰明，知道自己缺點馬上改。

(中時電子報)