世大運女子跆拳道團體賽 中華勝南韓摘金 00:392019/07/14 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華隊5名女將14日輪番上陣，世大運女子跆拳道團體賽先勝波蘭晉級決賽，並擊敗南韓隊拿下金牌。（圖／取自facebook.com/CTUSFSSU，文／中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019拿坡里世大運女子跆拳道團體賽決賽，中華隊今天將土用命，5名女將輪番上陣，與南韓隊戰至最後15秒，靠著一記中段拿下關鍵兩分，以19比17擊敗南韓隊，拿下金牌。 (中時電子報) #南韓隊 #世大運 #跆拳道 也許您會感興趣 推薦閱讀 拿坡里世大運》跆拳道陳宥庄奪銀 劉威廷銅牌 00:572019/07/10 體育 拿坡里世大運 射箭男團混雙闖金牌戰 20:492019/07/11 體育 拿坡里世大運 楊俊瀚受傷遭淘汰 00:412019/07/12 體育 世大運網球》先盛後衰 女雙李亞軒、李珮琪銀恨 18:542019/07/12 體育 拿坡里世大運 射箭複合弓混雙摘銀 23:132019/07/12 體育 拿坡里世大運 跆拳女將蘇柏亞摘金 00:362019/07/13 體育 王星皓奪世大運台首面游泳獎牌 運動局長率東山高中游泳隊接機 17:312019/07/13 生活 世大運》射箭反曲弓混雙 魏均珩、彭家楙射日奪金 17:492019/07/13 體育 世大運》彭家楙負韓勝俄 女子個人賽摘銅 21:152019/07/13 體育 體育熱門新聞 溫網》女單決賽意外 哈麗普痛宰小威封后 - 體育 溫網》降伏蠻牛！費德勒：生涯最爽一戰 - 體育 MLB》洋基總管喊話：關鍵時刻到了 - 體育 NBA》選擇3號！一眉哥穿回小學背號 - 體育 NBA》教哈登打球？前隊友爆保羅愛擺譜 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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