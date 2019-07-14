高雄市議員黃紹庭表示，根據最新一份民調分析，綠營支持郭董40％，支持韓國瑜不到5％，假設民進黨要灌票，也會灌給郭董，而不是韓國瑜，畢竟綠營要反操作，心態必定是要把票灌給第2名，而不要讓最強的韓國瑜出線，對於郭董這種想法簡直哭笑不得。黃紹庭認為，郭董從不簽公約，到兩周前開始對韓國瑜酸言酸語說「到高雄找不到他（韓）很忙」，甚至還會批評韓粉、中天，其實就是在為他可能脫黨參選來找藉口。

黃紹庭直說，郭董4月宣布要選的時候，還承諾過「一定會全力支持初選出線的人」，前陣子又說自己是99.99％會贏，試問這些自信到哪裡去了，表示郭陣營內部做了民調，顯示出情況沒想像中樂觀，有可能會輸掉，所以開始批評民調不公。

黃紹庭說，相較於對手陣營，韓國瑜從不無口出惡言，沒有批評郭董及郭粉，因此郭董的心態唯一合理猜測，為脫黨參選來找藉口，而這兩天基層反映最多問題，是郭董沒初選第一名，會不會出來選？社會氛圍已經大家嗅到這樣的意圖。

(中時 )