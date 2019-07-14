國民黨總統初選民調明天出爐，假設郭台銘勝出的話，韓粉坦言，這一票也投不下去。杏仁哥直言，韓粉不少是中間選民，不是挺國民黨，也可能支持自己想選的人；文山伯則認為，這個假設性問題應該不存在，相信國民黨不會冒這個險。

杏仁哥表示，倘若郭台銘要出來選總統，何不4年前就出來，非要等到韓流崛起，國民黨聲勢大好之際出來「蹭韓」；就算國民黨推派郭台銘出來選總統，韓粉也不一定會埋單，「他出來肯定一刀斃命，國民黨只會走向輸的這條路」。

杏仁哥強調，自己是中間選民，不是看國民黨推派誰就會投誰，今天韓國瑜憑藉自身魅力，超越藍綠支持者力挺，相信這6場造勢下來也都很清楚，這些票不可能轉嫁到郭董身上，更何況郭董常吹牛、跳票，這種人真的不適合當總統。

「得民心者，得天下！」文山伯則認為，民心之所向已經很清楚了，大家就是非韓不投，百姓不是盲目的支持韓，而是挺有理想、有目標的候選人，希望國民黨三思推派對的人，別做出錯誤悖離民心的選擇。

文山伯也提到，選舉是一票票拜託出來的，先前郭董大肆批評韓國瑜及韓粉，說人家不理性，大家不可能馬上健忘就投票給他，加上郭董參選的正當性，迄今外界仍一頭霧水，挺郭參選的國民黨權貴必須負起責任，而相信國民黨也擔當不起輸掉2020的罪名。

(中時 )