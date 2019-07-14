曾參與太陽花的林飛帆將接任民進黨副秘書長，有網民不解說，蔡英文總統幹嘛找個縮小自己票源的人，看來2020蔡英文穩了！穩居第3。

PTT網民貼文酸說，請問「蔡帆配」是不是穩穩的？底下回應說：「穩了！」、「穩健第3名。」、「英帝可能又要少3%了，真的難看！」、「認真說650-750萬。」

也有人貼文指出，曾說民進黨不是太陽花背後支持著的那些人，現在會怎麼說呢？讓人不禁質疑，所謂的學生運動根本就是民進黨搞出的民粹運動吧！你們這些人還會認為太陽花是學運嗎？真的為野百合那些前輩，被拿來跟太陽花相比，感到悲哀，而這些覺青竟然還把林飛帆當神一樣，太誇張了吧！林飛帆有什麼資格擔任民進黨副秘書長，蔡英文這時讓飛帆公子上場，或許她真的以為自己穩上的吧！

甚至有鄉民強調，空心菜是怕資進黨2020輸得不夠慘，找帆導來凝聚藍軍勢力，來個「非藍不投」。其實帆導光環不再，反而會讓中間選民識破帆導伎倆，真不解蔡英文幹嘛找個讓自己票源縮小的人，看來韓國瑜若代表國民黨出戰2020，他真要謝謝林飛帆。而空心菜想用帆導來裂解台北市長柯文哲和「泡沫力量」選票，可是空心菜沒想到的是，其他太陽花覺青也會吃味，所以接下來就是一場綠衛兵大亂鬥了。

(中時電子報)