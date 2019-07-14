擁有兩座四大滿貫賽青少年單打冠軍、年僅17歲的台灣男子網球好手曾俊欣，在2019拿坡里世大運闖進男單金牌戰，比賽台北時間今天凌晨登場，曾俊欣以6：7（4：7）、6：3、6：1逆轉勝烏茲別克選手蘇爾塔諾夫（Khumoyun Sultanov），成為我國第三位在世大運男單勇奪金牌的好手。

中華網球代表隊在歷屆世大運男單賽場，只有盧彥勳在2003年、莊吉生在2017年贏得過金牌，如今換台灣網壇男單新希望曾俊欣接棒摘金，讓許多深夜仍守在電腦前加油的球迷，可以看完比賽睡個好覺。

曾俊欣在國際網總ITF的男單世界排名是205，蘇爾塔諾夫則是373，職業男網ATP世界排名則是蘇爾塔諾夫380名較高，曾俊欣433名，兩人2016年在馬來西亞舉辦的薩拉瓦克首席部長盃網球賽（Sarawak Chief Minister's Cup）交手過，當時曾俊欣0：6、4：6落敗。

曾俊欣曾是青少年世界球王，未來發展備受期待，本屆世大運金牌戰之前的6場比賽只失一盤，有5場直落二奪勝，不過金牌戰對手蘇爾塔諾夫相當難纏，許多回球角度都打得邊邊角角，讓曾俊欣吃了不少苦頭，不過曾俊欣韌性十足，就算對手傷停、上洗手間都沒影響他的作戰心情，並持續尋找機會突破。

第一盤曾俊欣趁著對手還沒進入狀況，連保帶破取得局數2：0領先，不過對手很快回神也連搶兩局，接著雙方互保，第8局曾俊欣再度出現破發機會，蘇爾塔諾夫以雙發失誤讓出這局，但第9局曾俊欣邁向拿下首盤的發球局出現0：40、3個破發點危機，最終未能保發，接下來3局兩人都互保發球局，6：6進入搶七，由蘇爾塔諾夫7：4收下。

第二盤前4局和首盤類似，曾俊欣又是2：0開局，之後蘇爾塔諾夫雖然背部有點不適申請傷停，但回到場上後又破了曾俊欣發球局，加上保住兩個發球局，一口氣連下3局而超前，不過曾俊欣急起直追，趁著對方失誤較多的幫助下連搶4局，也順利追平盤數。

決勝第三盤曾俊欣狀況越來越好，以3：0取得絕佳優勢，這一盤蘇爾塔諾夫只能保住一個發球局，只能看著曾俊欣朝金牌前進。

(中時電子報)