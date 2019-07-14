總統川普向中國開打貿易戰，希望拉攏大量的美國企業回國，但根據最新報導，只有約41%美企考慮將企業撤離中國，並考慮移廠於東南亞及墨西哥，只有不到6%選擇回到美國。其中有這幾項原因。

一、欠缺供應鏈能力

知名保溫瓶品牌Klean Kanteen執行長奧斯古說：「至少需要五至七年時間打造資本密集的基礎設施、開發和培訓人員......以及實施這種國內生產能力可能需要五到七年時間。」但公司沒有足夠的獲利率及營運資金，彌補這段期間的損失。中國有一整套供應鏈來支持他們的生產，但在美國沒有相應的網絡

二、工資高及強勢美元

幾年美國和中國的薪資差距不斷縮小，但美國勞工的調薪幅度超過生產力增幅，意謂美國勞工成本相對較高。對於低成本製造業，東南亞國家和墨西哥更便宜。根據Trading Economics的數據，美國平均每月工廠工資超過3,200美元，而越南為237美元，印度尼西亞為188美元，泰國為425美元，墨西哥為400美元。

此外，強勢美元使美國商品在國外變得更加昂貴，而且在美國的進口更便宜。

三、政策

柬埔寨，印度，印度尼西亞和泰國等國家在貿易方面享有優惠待遇，以幫助發展中國家發展經濟。這意味著來自這些國家的許多產品可以免稅運往美國。

四、鄰近中國市場優勢

但他們不想冒險遠離中國，因為中國是世界第二大經濟體和許多企業的最大單一市場，擁有13億消費者。

戶外運動品牌Columbia主管唐汶（Katie Tangman）說：「在本地生產製造讓我們在中國市場保有競爭力，同時足以支應美國的創新研發就業。」

(中時電子報)