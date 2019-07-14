蔡英文總統出訪加勒比海友邦，13日中午離開美國紐約前往海地，國安會副秘書長蔡明彥透露，蔡英文在美期間曾與眾議院議長裴洛西等參眾議員通話和雙邊會談，議員們關切台灣明年選舉情況，蔡英文也表示，競選過程面臨假訊息威脅，雙方並針對如何因應交換意見。

蔡英文是在11日抵達紐約，總計待了三天兩夜，今天中午搭機前往海地，蔡明彥也在機上說明蔡英文在過境期間與美方政要閉門會談情況。

蔡明彥表示，雙方主要針對過境期間台美關係和區域安全情勢交換意見，7月11日蔡英文與AIT主席莫健進行雙邊會談，12日與前副國務卿 阿米塔吉早餐會談，並與眾議院議長裴洛西電話會談，12日下午貴賓酒會前，也在飯店內與多位參眾議員議員雙邊會談。

蔡英文在會談中主要感謝過境期間美方提供的協助與安排，其次在會晤過程中提到，過去三年多來在台美雙方努力下，台美關係處在極佳狀況，未來希望雙邊關係更緊密和實質合作，共同來打造台美永續關係。

蔡英文在會談中也感謝美方對台海安全的重視，以及日前宣布軍售提升台灣自我防衛能力，蔡英文總統也承諾，未來在印太地區，台灣會繼續扮演負責任夥伴的角色，並與理念相近國家共同捍衛民主價值與區域和平穩定。

至於有媒體報導提到蔡英文曾與美助理部長層級的官員進行會談，蔡明彥也澄清此消息屬於事先未查證的錯誤報導，美方過境安排都是基於長期的默契，所建立出來的互信和信任，並沒有做一些刻意的操作或新聞上不必要的過度渲染。

由於明年即將進行總統大選，蔡明彥也透露，美參眾議員也詢問目前選舉狀況，蔡英文回應大致表示，台灣是多元民主的社會，並說明整個競選過程當中，我們也面臨一些假訊息的威脅，雙方也針對假訊息的狀況，交換民主國家面對挑戰如何因應的一些意見。

他說，蔡英文主要是作總體的說明，包括防治假訊息要做一些法治上修法的工作，這是社會溝通的過程，第二部分是社會如何加強大眾對假訊息的了解，假訊息涉及對社群團體的一些規範，這部分要加強與社群媒體的溝通和增加社群團體的透明度。

(工商 )