民眾寫了封投訴信給一名墨西哥市長，信中寫到政府官員對弱勢團體的態度很差。於是市長決定親自做實測，把自己扮成乞丐乞坐在輪椅上，實測結果自己「不但被歧視，還被辦公室的同事趕出去」，讓市長一氣之下，並把這些員工解僱。

墨西哥契瓦瓦州(Chihuahua)市長卡洛斯特納(Carlos Tena Nevarez)收到一封民眾投訴，表示公務員存在不友善的態度，但他認為自己同事不會這麼做，決定自己親自「臥底」實測。測驗前他還到市長辦公室交代，表示他們需要幫助一名弱勢男子。

之後卡洛斯納打自己扮得很頹廢、戴上灰色的帽子、黑色的眼鏡以及在左耳上貼上繃帶，坐上輪椅，進入了社會局尋求幫助，沒想到社會局的員工態度相當惡劣無禮，後來他前往自己的辦公室，表示要找「市長」談談，卻被告知市長不在，還被「當場趕出去」，卡洛斯特納當場從輪椅上站起來，脫下偽裝的衣物，讓員工們當場傻眼。

事後讓卡洛斯特納十分生氣，對自己的同事相當失望，解雇了這些歧視、欺負弱勢的職員，也強調日後不想再聽到這種歧視事件發生。

(中時電子報)