前鴻海董座郭台銘日前坦言選情告急，外界認為他可能初選後會脫黨參選，名嘴邱明玉卻分析說，郭初選若敗，會採用王金平的模式，參選到底。

邱明玉認為，郭台銘下一步勝算？他們自己內部大概知道會輸9%到10%，不過郭並不會脫黨，他會採用王金平的模式，參選到底，然後等著國民黨來開除他，他幹嘛要脫黨，脫黨就會失去正當性。

邱明玉研判，郭若不脫黨又要選到底，就要有一個說詞，比如輸3%，那就有正當性，就說這個是在民調誤差範圍內，因此僅輸3%，自己就可以獨立參選。但如果輸太多，輸10%以上，他也有一個出來參選的理由，就說之前做民調，他跟韓國瑜沒有輸那麼多。

邱明玉在政論節目《54新觀點》點出，郭若選到底，現在就有兩個選項，第一是郭王合作，國民黨會比較怕這個組合，因郭有空戰資源、王有陸戰，郭可吸引北部票、王吸南部票，郭吸引年輕人、王吸引老年票。外傳還有郭柯配，她問過柯陣營有關郭柯配、對方回說：「妳覺得兩隻獅子怎麼可能站在同一條線上。」

(中時電子報)