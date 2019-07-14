馬航的MH370波音777客機失蹤逾5年，至今仍未能出事原因仍成謎。法國調查人員最近獲得一批新的飛行數據後，證實飛機曾「不正常」轉彎，由於轉向只能以人為操作，懷疑當機長扎哈列（Zaharie Ahmad Shah）故意讓飛機墜海。更有證據透露，飛機失蹤前最後一句通話內容，是扎哈列說出的「晚安，馬航370」。

去年5月馬來西亞政府宣佈結束搜索，目前只剩下法國調查人員，而媒體揭露有人「直到最後」都控制著飛機，這些不正常轉向只能以人手完成，有人一直在控制，而且無任何跡象顯示，有其他人曾進入駕駛艙。

客機機長扎哈列（Zaharie Ahmad Shah）當年在社交網絡的言行被披露，其中包括滋擾年輕女模、反政府言論等，被心理學家指其有「自毀傾向」。他在著名的胞胎模特兒姊妹劉齊敏和劉齊慧的Facebook專頁中，留言達97次。沙阿除了重複邀請比自己年輕30年的兩人前往其所住的吉隆坡，更曾在劉齊敏的浴袍照中留下「剛淋過浴？」。更大罵時任馬來西亞總理納吉布為「白癡」。他在一個月內發了119篇貼文表達對納吉布政府的不滿，呼籲所有人反抗。

調查人為強烈懷疑，他患有憂鬱症，估計他可能打暈副機長後，控制飛機，然後故意令機艙失壓缺氧，再駕駛客機墜海。

(中時電子報)