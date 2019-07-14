F-35戰機

或許有朝一日，北京在世界各地大建基礎設施下，能實現中國的「一帶一路」倡議。不過，美國四處兜售F-35戰鬥機，早已建構了實質的「一帶一路」。從土耳其和美國間危急緊張情勢已達頂點，這點顯得空前明顯。

《外交政策》（Foreign Policy）網指出，美國利用F-35戰機計畫，在加強自身影響力的同時，也讓盟國對它產生依賴。

安卡拉12日已接收首批俄羅斯S-400防空系統，而華府說，這和土耳其參與F-35戰機計畫無法兩立。如今五角大廈已停止訓練土國F-35飛行員，而美國國會威脅，將徹底將安卡拉踢出F-35計畫計畫外。

美國為了懲罰俄羅斯2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島，涉入敘利亞內戰，並干預2016年美國總統大選，由共和黨與民主黨通過，接著經總統川普簽署了「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA），可對與俄羅斯進行軍武交易的國家實施制裁。

而在最壞的狀況下，美國能透過「以制裁反擊美國敵人法」，對土耳其實施各式制裁。

F-35因研發經費超支，打造時程遠遠落後預期，加上設計瑕疵層出不窮，因此面臨的批評不斷。然而，有批評家直指，儘管F-35令五角大廈煩惱不已，但在任何正式的採購競標案中，還沒輸給其他任何戰機。此外，縱使許多國家建造的港口不如中國打造的便宜，但卻能自己建港，卻而打造武器卻是兩回事，至今尚未有任何國家以任何代價，造出像F-35般的高端戰機。

(中時電子報)