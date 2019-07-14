@中國時報

國民黨總統初選民調封關前，郭台銘幾乎每天釋放訊息，指綠營操作灌票韓國瑜，藉此表明「民調不公」，替將來一旦脫黨或獨立參選開脫。不過，攤開幾份民調都顯示，郭在綠營或泛綠支持度上，遠遠贏過韓，最高甚至贏過25.7％，直接打臉郭「綠營灌票說」。

正值蔡英文總統赴美訪問並宣揚台美關係突破之際，斐濟政府已通知我駐斐濟代表處，名稱將從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，對此，外交部表達強烈譴責。

蔡英文總統美東時間12日與僑界聚會，大家關切台灣當前政局與2020年大選情況，要求蔡英文要把前行政院長賴清德整合進來。蔡英文總統也在回應哥倫比亞大學師生提名時表示，她對2020年勝選有信心。並在臉書強調「我不會被打倒」。

美國聯邦眾議院12日通過《2020財年國防授權法案》（FY 2020 NDAA），在涉台部分，國會認為應持續加強美台防務與安全合作，美國也應支持對台軍售，並依據《台灣旅行法》推動美台資深國防官員與軍事將領交流。

@旺報

近期A股市場頻頻爆雷，不僅短短半年時間多達24家上市公司被掛「ST」（ST指因財務狀況異常，被進行特別處理的股票），多家優質「白馬股」一朝殞落，1周內更有4家A股公司老董被公安機關逮捕，一夕間，如何「排雷」成為近期股民熱議的話題。專家對此指出，注意公開資料、抵制誘惑，遠離ST股，做到這三點「避雷術」，基本可以躲過絕大多數潛在的地雷股了。

驚傳12名台灣前往大陸營業的知名分析師在上海遭到公安部門傳訊，其中三名分析師仍在押，陸委會13日表示，警政署刑事局已向陸方聯繫窗口查證，確有12名台灣分析師遭上海警方傳訊（4名取保候審、3名刑事居留），罪名為非法經營罪，相關機關將密切追蹤後續情況，並確保我國人應有之權益。

總統蔡英文於美東時間12日下午在哥倫比亞大學舉行閉門演講，進場前再度遭遇大陸抗議僑民。蔡英文閉門演講內容除暗指大陸威脅全世界的自由外，還直言批評大陸是獨裁政府、香港的「一國兩制」已威脅到台灣民主；她還在演講後接受媒體聯訪，就大陸制裁軍售台灣的美企一事指出，「台灣的民主、國防，不需要鄰居來說三道四。」

總統蔡英文過境美國紐約第2天，與美國前副國務卿阿米塔吉於13日進行早餐會，並在出席僑宴前會晤多位美國聯邦參、眾議員。針對中國12日宣布對美國對台軍售的美企進行制裁一事，阿米塔吉對此表示，「讓我們來看看他們（北京）會怎麼做」！此外，美國議員也表示，美國國會很有可能很快就會收到美國國防安全合作局（DSCA）售台F-16的請求。

@工商時報

美國聯邦基金期貨預測聯準會（Fed）月底降息機率逾九成，有利資金行情持續，隨著美國總統川普對華為禁售令鬆綁，激勵國內電子族群行情回溫，市場專家表示，包括旺宏、南亞科等13檔行情量增價揚、並獲外資買超的個股，是本周有機會乘勝追擊的焦點股。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示7月底降息的利多持續發酵，12日美股三大指數全都站上歷史收盤高點，周線全面收紅。接下來市場關注的焦點，集中在本周開鑼的美國企業第二季財報，尤其是打頭陣的金融股表現，已是牽動美股多頭是否續航的關鍵。

讓青年敢婚、願生、樂養，內政部推出的單身青年及鼓勵婚育租金補貼，訂9月開始申請，每月最高補貼金額達5,000元，內政部估將有2.4萬戶受惠，試辦期為一年。

生技新藥產業授權加馬力！隨著研發能量逐步開花結果，總計近半年來，已有基亞、台康、逸達、台微體等公司的七大藥物授權，合計里程金突破200億元，搶在生技月來臨前創新紀錄，添加好彩頭，提升生技產業的國際鏈結力道。

(中時電子報)