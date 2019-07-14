蔡英文參觀海地台灣商品展。(崔慈悌攝)

蔡英文總統出訪加勒比海友邦，在當地時間7月13日下午抵達海地，出席台灣商品展開幕典禮。蔡英文表示，期盼藉由商展平台，深化兩國的合作交流，讓彼此的進步發展，創下新的里程碑。

蔡英文今天離開美國紐約，前往此行第一個邦交國海地，蔡英文致詞時表示，台灣和海地有長達63年的邦誼，是相互扶持的堅實友人。為了持續加強兩國的經貿夥伴關係，「去年11月，我們在海地首次舉辦了『台灣商品展』，獲得海地各界廣泛的迴響」。

她說，今天，外交部及中華民國對外貿易發展協會再次邀集國內廠商，前來展示台灣的優良商品。她特別感謝在場台灣企業的支持，與政府共同努力，加強與友邦之間的交流合作。

蔡英文提到，近兩年，台灣國內已經有宏遠及信源兩家大型企業，在海地投資成衣加工廠，為在地創造了許多就業機會。就在去年初，海地也成立了兩國建交以來的第一個商會組織「海地台灣商會」，台灣和海地的經貿關係是越來越密切。

她期待藉由商展平台，促進兩國雙邊貿易及產品拓銷，更希望能提供兩國工商企業一個直接交流的機會，增加台商來海地投資，促進海地的工商業發展，也深化兩國的合作交流。

目前台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，這是雙邊指標性合作項目。藉由今天這個場合，她也將和摩依士總統一起了解計畫的執行情形。

蔡英文強調，能源建設是基礎建設的關鍵，摩依士總統從上任以來，把提升全國供電列為優先施政計畫。她很佩服摩依士總統的遠見，也很高興台灣可以參與海地國家發展的過程。

總統提到，這個計畫創造三贏的合作，將先透過台灣民間銀行提供商業型貸款，再由台灣海外工程公司統合台灣電力專家及海地施工團隊，一起來執行。

除了海地能夠發展國家建設，台灣廠商能夠參加計畫拓展海外商機，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

她說，這當中包括興建高壓和區域微型電網，以及新建和整建變電所，等到海地國會審議通過後就可以動工。相信完工之後，將為海地人民帶來更好的生活，也象徵台海兩國的合作，邁向另一個新里程碑。

蔡英文表示，台灣和海地都走在追求進步發展的道路上，希望未來透過更多合作交流，讓兩國一起努力，帶動彼此的進步發展，持續創下新里程碑。

(工商 )