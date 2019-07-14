國民黨預計明天公布2020初選民調結果。對此，大數據專家、思維策略共同創辦人謝一平分析指出，韓粉在最後階段產生危機意識開始動員使韓的影響力回升，且韓粉死忠行動力高，願留在家中顧電話，「照這個趨勢，韓將會以誤差範圍之外通過初選」。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。國民黨15日公布初選勝出者後，17日將提報中常會核定，並將在28日全代會上正式提名。

據中評社報導，謝一平指出，從數據來看，郭在民調開始前一個月自主影響力有起色，到民調開始前已與韓國瑜接近平手，不過在關鍵民調周，韓國瑜又追了上來，依照這樣的趨勢，韓國瑜會勝出。

他進一步分析表示，在民調關鍵時刻，韓粉出現危機感展開動員，使得韓的自主影響力又上升，此外韓粉死忠行動力高，願留在家裡顧電話。謝說以這樣的趨勢來看，韓會已超過誤差範圍通過民調。

(中時電子報)