小威廉絲(Serena Williams)連續兩年在溫網決賽失利，遲遲拿不下傳奇的第24座單打金盃。賽後小威非常不爽，就有記者趁機挑釁，想要激怒她來製造新聞。沒想到小威這次表現得極為沉穩，當下就化解了這個惡意提問，獲得球迷稱讚。

「最近金恩夫人(Billie Jean King)認為妳不要只忙著搞名人事業和男女平權，應該專注打好網球。妳如何回應這個問題？」

小威停頓了1秒鐘之後看著他說：「我會停止為了你我的平權而奮鬥，等到我進棺材的那一天就會停了。」

Serena Williams doesn't plan to stop fighting for equality. pic.twitter.com/tjxCD7VofP — SportsCenter (@SportsCenter) July 13, 2019

其實金恩夫人的原意是說，小威可以把網球以外的其他問題交給身邊的人，自己專注創造紀錄。隨後金恩夫人也發文澄清：「我絕不可能呼籲任何人停止宣揚平權。」畢竟網壇性平的先驅者就是金恩夫人。

1973年，金恩夫人因為打贏「性別戰爭」而聲名大噪，當年29歲的金恩兩度痛宰口出狂言的55歲老球王里格斯(Bobby Riggs)，為女網出了惡氣。

1998年，威廉絲姊妹也來了一場「性別戰爭」，挑戰男子排名203的布拉斯奇(Karsten Braasch)。當年31歲的布拉斯奇灌下兩杯啤酒，在微醺的狀態打敗威廉絲姊妹(6-1小威, 6-2大威)。布拉斯奇說：「其實我已經有放水了，男子選手的巨大優勢在於移動速度以及打出上旋球的力量。」

無論如何，平權不代表女人必須打贏男人，只要女子比賽能夠建立起足夠規模的市場，理應享有相同的待遇。甚至如果女子市場更大，她們也就應該賺得更多。英國爵士莫瑞(Andy Murray)呼籲平權是男女選手要共同努力的事，這讓他成為小威最尊敬的男選手之一。

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(中時電子報)