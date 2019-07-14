國民黨民調尾聲，鴻海前董事長郭台銘安排全省走透透行程，13日下午首度到彰化，被揣測是否脫黨參選？郭台銘表示「能在2020年大選組成「勝利者聯盟」的選項，都是有可能。有媒體認為，這某種程度意謂郭台銘和台北市長柯文哲合作似乎已有默契。不過，資深媒體人張啟楷認為，郭與柯合作，對郭而言，沒有太大的意義。

郭台銘從投入總統初選後還未曾踏入彰化，13日在民調尾聲首度到彰化，首站到鹿港玻璃媽祖廟護聖宮參拜媽祖。巧合的是，柯文哲日前也曾參拜該廟，地方人士笑稱兩人心有靈犀！隨後，媒體也詢問已有輿論拋出郭柯合作，將是全台最大尾的勢力。對此，郭台銘沒有拒答，表示只要中華民國能贏，能在2020年大選組成「勝利者聯盟」的選項，都是有可能。

對於柯和郭的結盟，是否１＋１大於２？港媒《中評網》訪問資深媒體人張啟楷，張表示，目前看來柯文哲參選機率很大，且韓柯蔡三方依舊維持三足鼎立態勢，柯為整合第三勢力，的確有可能和居劣勢的郭台銘和退出初選的前立法院長王金平合作，但郭、柯兩人票源重疊，重疊的部分在學歷大學以上、35至45歲之間、教育程度高的知識分子、高收入的經濟選民、中間選民等。韓國瑜的支持者以年長、深藍、軍公教居多，所以和柯的重疊不如郭重疊的多。因此，郭若與柯合作，對郭而言，沒有太大的意義。

郭台銘的下一步，無論是郭柯配，還是柯郭配，可能都是他的口中2020大選勝利者聯盟的組合。但張啟楷認為，問題不是在正、副搭配參選的問題上，而是應著眼於選後的合作，政治是是0與1的差別，所以郭、王應思考如何在1裡面求地位，而非讓自己變到0的一方，慘遭邊緣化。

(中時電子報)