圖為藍紋起司。(達志)

夏天天氣熱，衛生棉沒常換、愛穿緊身褲、愛去游泳玩水的女生小心了！一名女大生因為暑假狂去衝浪，悶壞下體，超級癢。醫師內診一看，竟是長出厚厚白白的「藍紋起司」蓋在外陰部，還飄著臭襪子的味道，噁心的畫面連醫生也不忍直視，直說「好恐怖」。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在節目《醫師好辣》此病例，這名女大生說，她每天都清洗私密處，陰道也沒有分泌物，但外觀看起來就是怪、又非常癢，才找醫生求救。聽完後，李偉浩一撥下面開檢查，被裡面的景象嚇到，「好恐怖！女大生陰道外側像是『藍紋起司』，白白厚厚的一層蓋在外面，但裡面卻是乾淨的。」還不停飄出臭襪子的味道，讓他傻眼怎麼搞成這樣。

原來，女大生因為穿著泳衣玩水、衝浪，結果天氣悶熱，私密處與被海水弄濕的泳衣黏在一起悶壞了，長出黴菌。搞不清楚狀況的她還天真的問醫生「海水不是鹹的嗎？應該可以殺菌啊？怎麼會感染得這麼厲害？」

李偉浩說，玩水後要趕快脫下泳裝清洗私密處，女大生的病例就是沒有妥善清潔，結果黴菌滋生，一癢就抓，「導致黴菌長更深，連皮膚也吃進去，變厚厚一層」。所幸女大生接受吃藥、擦藥、塞劑治療後，情況已改善許多。

翻攝自 YOUTUBE

(中時電子報)