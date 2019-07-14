蔡英文總統出訪過境美國時，提到美國政府在幾天前剛通過22.24億美元的對台軍售案，我方與美國關係已經達到幾十年來最好的狀態。然而如果以軍售金額做為衡量雙邊關係友好程度的標準，蔡英文總統學的數學顯然與眾不同，因為居然可以出現22億大於64億的奇葩推論結果。

本次22.24億美元的軍購，因為包括買到了幾十年沒有添購過的主力戰車，所以確實吸睛。然而縱使從與美國斷交後起算，這筆軍購總金額也只能在96筆軍購案中排到第6名，第1名是2008年10月3日，美國宣布出售愛國者飛彈、魚叉反艦飛彈、阿帕契直升機等武器給我方，總金額64.45億美元；第2名是2010年1月30日美國宣布出售黑鷹直升機、鶚級獵雷艦等給我方，金額63.94億美元。

第3名是1992年9月，美方宣布出售F-16 A／B型 戰鬥機給我方，總金額60億美元。第4名是2011年9月21日，美國宣布將我方F-16 A／B型戰機升級為F-16V型，加上相關訓練、零件、武器配備，金額58.52億美元。第5名是2007年9月13日，美國宣布出售P-3C巡邏機、標準二型防空飛彈給我方，總金額22.3億美元。前四名都發生在國民黨執政時，三次是馬英九總統任內，李登輝一次。

以單次軍售金額而論，本次軍售只能排到第6；以總統任內對美國軍購買到的總金額計算，蔡英文當總統頭三年共4筆對美軍購，金額加總44.74億美元，比馬總統的那三次都還少了一大截。馬英九當總統頭三年內對美軍購金額高達186.91億美元，蔡總統努力的疏離中國大陸，一面倒向美國，到頭來買到的美國武器金額還只有在美國與大陸之間維持等距外交的馬英九的零頭，真不知道這樣子的對美外交結果有甚麼值得誇口之處？又從何看出是幾十年來最好的狀態？

在蔡總統眼中，22億大於64億，44億大於186億，到底是她從小學的數學概念與眾不同，還是她的數學觀念其實很正常，但因為實際政績實在乏善可陳，只好吃定一般民眾不會刻意去查軍購資料，於是放心的自吹自擂一番？

順帶一提，蔡總統這次過境美國演講，會場上又擺有中華民國國旗，被許多她的支持者大力宣傳，彷彿是個重大成果，然而元首出訪過境美國公開演講，李登輝、陳水扁、馬英九通通都有，而在美國演講會場放出中華民國國旗更不是新鮮事，不僅今年4月高雄市長韓國瑜去美國洛杉磯演講時現場放有中華民國國旗，連2015年2月美國時任副總統拜登演講時，現場也放有中華民國國旗。

倒是2017年9月，在蔡總統任內，美國國務院官網改版時，在介紹世界上其他「國家與區域」的欄位中，各國的國旗都維持不變，唯獨撤下了中華民國的國旗，至今未能恢復，既然號稱與美國關係達到幾十年來最好的狀態，那麼盼望蔡總統讓美方恢復這個馬總統時代一直高掛在國務院官網上的中華民國國旗，要求應該不為過吧？否則別人能做到的事情她都做不到，她做到的事情卻都是別人達成過的，那到底是從哪邊得證，這樣是雙邊關係幾十年來最好的狀態？

(中時 )