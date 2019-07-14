TWICE成員新加坡巡演淚灑台上。(圖／翻攝自韓網)

Tzuyu crying 😭 #TWICELIGHTSinSG pic.twitter.com/8FHAar375l — JY (@jyolo2) 2019年7月13日

南韓人氣女團TWICE近期行程忙檔，導致多名成員身體不適，日籍成員MINA因突對上舞台感到緊張和不安，所以暫停活動，接下來的巡迴演唱會都缺席，13日她們到新加坡開唱，幾乎全部成員都淚灑台上，娜璉喊話「別忘記TWICE永遠是9個人」。

多賢之前也因健康狀況不佳，缺席7日公演活動，不過13日的新加坡巡迴演唱會，她順利一起參加，但仍少了MINA，當她們唱到了《After Moon》時，成員開始紛紛落淚，子瑜和志效都被發現在擦眼淚，而最後看了粉絲的應援影片和手幅，多賢也忍不住淚崩，SANA也是哭到用手遮臉，台下不少粉絲都大喊「Don't Cry」。

最後成員講感言時，娜璉說「別忘記TWICE永遠是9個人，我們會更好、更堅強，請等著我們。」彩瑛也喊話，「就像你們想念MINA一樣，我們也很想念她，希望你們能等一下，不要生病、永遠幸福就好了。」

(中時電子報)