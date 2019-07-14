湖人14日替「一眉哥」安東尼戴維斯舉辦加盟記者會，沒想到一眉哥竟然自爆，當時得知自己總算如願跳槽湖人，竟然是從IG上面看到的，原因是他當時在看電影，他更興奮湖人當前實力相當堅強，「我有信心能在季後賽擊敗任何對手！」

「老實說，當我被交易到湖人，我待在加州馬里布一間飯店內看電影，然後我經紀人打電話來，但我看電影不喜歡接電話，」安東尼戴維斯說，「等我打電話回去給他，他的手機轉入語音信箱，所以我直接上IG查看，才發現自己去湖人了。」

安東尼戴維斯認為湖人在新球季將是很具觀賞性的球隊，「因為我們收集聯盟具有天賦的球員，我愛我們的陣容，也愛每個隊友，我對新賽季非常期待，更相信我們可以匹配聯盟任何球隊，假如是7戰4勝制季後賽，我們能贏系列戰。」

「詹姆斯能在場上做到的事情太不可思議了，之前我幾乎只能從電視上看他表演，我在倫敦奧運期間，大部分時間都在場下揮毛巾，」安東尼戴維斯說，「但如今能跟他出戰一個完整的NBA球季，親自在場上看他到底能做什麼事。」

無法如願穿上23號球衣，而是改穿3號的理由，安東尼戴維斯說：「這不像2K遊戲，你可以選擇任何你想要的號碼，聯盟有相關規定，你必須在3月15日前提出，我選3號因為這是我籃球生涯第1個號碼，我還記得當時我才七年級。」

(中時電子報)