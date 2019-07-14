準備在暑假赴英國旅行的遊客注意！倫敦3大主要機場已確定展開罷工或正在醞釀罷工，包括倫敦希斯羅機場（Heathrow airport）、斯坦斯特德機場（Stansted Airport）確定進行6天至17天不等的罷工，蓋維克機場（Gatwick Airport）及英國航空（British Airways）機師都在醞釀罷工，旅客行前應隨時注意航班變化，以免掃了遊興。

綜合英國廣播公司（BBC）、太陽報（The Sun）報導，倫敦希斯羅機場包括安檢人員、工程師、旅客服務人員、乘客運輸司機等4,000名員工，因無法與機場就加薪問題達成協議，預計於7月26、27日以及8月5、6、23、24日共6天進行罷工。

聯合工會（Unite）表示指出，機場先前提出每名員工加薪至年薪18個月、平均每人加薪2.7%的計畫，不過實際加薪幅度卻因人而異，造成同工不同酬情形，加上此版本計畫相當於機場最低薪員工每人每天額外僅加薪3.75英鎊（約新台幣146元），令員工不滿，經過8輪投票後決定罷工。工會表示到時的罷工行動有可能導致機場關閉。

另外，倫敦第三大機場、作為歐洲多家廉價航空樞紐的斯坦斯特德機場同樣因為同工不同酬問題，英國廉航易捷航空（easyJet）報到櫃台地勤人員確定展開17天罷工，影響日期包括7月25-29日、8月2-5日、9-12日、16-19日、23-27日。

英國《電訊報》估計，希斯羅機場6天罷工料將影響超過1,000萬名旅客；斯坦斯特德機場易捷航空地勤人員的罷工行動恐影響數千人。

台灣也有直飛的倫敦第二大機場蓋維克機場安檢人員及清潔人員也在醞釀罷工，他們將在26日前投票表決是否罷工，如果會員表決通過，最快將於8月中旬進行罷工。此外，英國航空機師同樣就薪酬問題與資方談不攏，罷工投票表決將於22日出爐，如果機師贊成罷工，最快下月5日將展開罷工。

(中時電子報)