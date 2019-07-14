許淑華瓶蓋挑戰

最近從美國社群媒體傳到亞洲的踢瓶蓋熱潮「#BottleCapChallenge」（瓶蓋挑戰），高雄市長韓國瑜昨上傳了他的瓶蓋挑戰影片後，點名立委許淑華接招。許淑華昨日也立刻戴上神力女超人的頭飾與手環，用手刀挑戰開瓶蓋。但卻屢屢笑場失敗，笑到最後彎下了腰，讓網友也笑翻了。

許淑華開頭就說「我接受韓市長的挑戰」，接著華麗轉身手刀帥氣開瓶蓋，但卻一連失敗好幾次，自己也頻頻笑場。最後一次終於成功後，許淑華也點名前立委孫大千「換你了。」

(中時電子報)