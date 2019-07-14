許淑華扮神力女超人 瓶蓋挑戰狂笑場 08:432019/07/14 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 許淑華逆天長腿穿上「神力女超人」裝。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許淑華瓶蓋挑戰 最近從美國社群媒體傳到亞洲的踢瓶蓋熱潮「#BottleCapChallenge」（瓶蓋挑戰），高雄市長韓國瑜昨上傳了他的瓶蓋挑戰影片後，點名立委許淑華接招。許淑華昨日也立刻戴上神力女超人的頭飾與手環，用手刀挑戰開瓶蓋。但卻屢屢笑場失敗，笑到最後彎下了腰，讓網友也笑翻了。 許淑華開頭就說「我接受韓市長的挑戰」，接著華麗轉身手刀帥氣開瓶蓋，但卻一連失敗好幾次，自己也頻頻笑場。最後一次終於成功後，許淑華也點名前立委孫大千「換你了。」 (中時電子報) #瓶蓋 #許淑華 #立委 #失敗 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何啤酒瓶蓋是21鋸齒？學問大了 07:002019/07/10 日常 坦承失敗 林鄭：逃犯條例壽終正寢 04:092019/07/10 焦點新聞 香港特首林鄭月娥宣告 修法失敗 逃犯條例已死 04:102019/07/10 兩岸要聞 花媽昔住高市長官邸 電費近6萬爽睡9萬床 08:472019/07/10 政治 網友發起罷免 盧秀燕微笑：謝謝 11:572019/07/10 政治 鳥嘴潭救濟金過低 民眾齊聚表達不滿心聲 13:342019/07/10 生活 蘇嘉全妻擬參選立委 卓榮泰：應不會成為問題 14:082019/07/10 政治 影》奧運項目的「瓶蓋挑戰」 蒙眼開三瓶蓋有夠神 15:082019/07/10 體育 將碰時力高顏值對手 鄭宏輝大笑：幸好我也有顏值 18:482019/07/10 政治 笑歪韓粉!韓國瑜額頭開瓶蓋點名許淑華接招 15:592019/07/13 政治 政治熱門新聞 國民黨總統初選民調倒數計時 名嘴預言韓郭差距 - 政治 酸林飛帆反被嗆怎不退黨 林濁水罕見強力反擊 - 政治 林飛帆將接民進黨副祕 PTT網民喊：蔡英文穩了！ - 政治 林飛帆將接民進黨副秘 彭文正批良知這麼廉價？ - 政治 初選若敗 名嘴驚爆：郭將循王金平模式參選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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