高雄大社年輕男殺害女友母一案，驚傳竟然是女兒教唆男友殺害母親！
高雄大社區46歲王姓婦人疑阻止女兒與21歲韓姓男子交往，昨（13日）上午遭韓男「一刀斃命」刺死。警方5小時後逮到韓男與王婦19歲的鄭姓女兒。據UDN報導，偵訊過程中韓男透露受到指使，深夜11時，橋頭地檢署檢察官訊後認為鄭女涉犯教唆殺害直系尊親屬罪、韓男涉犯刑法殺人罪，兩人罪嫌重大並有逃亡及湮滅證據串證之虞，向法院聲押禁見。
韓男昨日掌握王婦與女兒要去菜巿場買菜的行蹤，預先在金龍果菜市場等人。8時許王婦現身後，韓男拿出預先買好的水果刀，向對方左頸刺了一刀，王婦送醫前已無生命徵象，急救後回天乏術。
韓行凶後帶著女友逃逸，警方調閱監視器畫面，以車追人，5個小時內破案，中午就在韓男楠梓區住處找到他，訊後依殺人罪嫌將韓男移送橋頭地檢署。
檢察官訊後認為韓男涉犯刑法殺人罪，鄭女涉犯教唆殺害直系尊親屬罪，兩人罪嫌重大並有逃亡及湮滅證據串證之虞，於深夜11時許向法院聲押禁見。
(中時電子報)
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